"Bilişim Vadisi'nde imar karmaşası"

Gebze Muallimköy’de İkinci Etap inşaatı devam eden Bilişim Vadisindeki vatandaş mağduriyetine dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması üzerine bir dizi soru yöneltti. Konuyu meclis gündemine taşıyan Tarhan vatandaşlara ait parsel malikleri bakımından ciddi sorunlar olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Birinci etabı faaliyete geçen Muallimköy’deki Bilişim Vadisinde imar düzenlemeleri nedeniyle vatandaş mahkeme kapısında. Çünkü Bilişim Vadisi kamulaştırma alanındaki müstakil parseller imar uygulamasına tabii tutulmuş durumda. Bu uygulama kapsamında her bir parselden % 35-40 kadar düzenleme ortaklık payı kesiliyor. Daha sonra ise yerine göre 40 veya 50 kadar müstakil parsel tevhit ile ada haline dönüştürüyor. Her parselden alınan düzenleme ortaklık payları bedelli veya bedelsiz olarak Muallimköy Bilişim Vadisi A.Ş'ye devredilmekte. Kendisine devredilen ortaklık payları sayesinde Bilişim Vadisi A.Ş. tüm arazi üzerinde hissedar haline geliyor. Şirketin bir sonraki adımı ise diğer tüm hissedarlara ortaklığın giderilmesi davası açmak şeklinde gerçekleşiyor.”

"NEDEN KAMULAŞTIRMA YAPILMADI?"

Muallimköy Bilişim Vadisi Anonim Şirketinin rayiç bedelle kamulaştırma yapmaktan kaçınıp dava yoluyla parsel maliklerinden yarı fiyatına arsa satın alma yolunu tercih etmesinin hakkın kötüye kullanımı anlamına geldiğini ifade eden Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ortada tuhaf bir durum var. Bilişim vadisi kamulaştırma alanında kalıyor olmasına rağmen kamulaştırma yapılıp vatandaşa rayiç bedel ödenmiyor. Kamulaştırma yerine ortaklığın giderilmesi dava yolunun tercih edilmesi akla düşük bedelle araziyi kullanıma açmak için bu yola mı başvuruldu sorusunu getirmekte. Dava yolu vatandaşı yargılama gideri ve avukatlık ücreti gibi masraflarla baş başa bırakıyor. Bir an önce bu mağduriyet giderilmelidir.”