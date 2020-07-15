Büyükakın "Yazık günah değil mi?" diyerek o kareleri paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, kent genelinde bulunan billboardlara zara verilmesi sonucunda sosyal medya hesabından o kareleri "Yazık günah değil mi? Neden böyle yapıyorsunuz?" sözleriyle paylaştı.

Büyükakın'ın paylaşımına çok sayıda yapanlar cezalandırılmalı yorumu geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

-Yapanlar tespit edilip emsal olacak bir ceza verilmeli, mesela belediyenin temizlik ekibinde 1 ay çalışma gibi.

-Her yerde mobese var yakalayıp onların afişlerini buraya asmak gerek

-Ayıp ayıp, yapılan ahlaksızlık. Kamu malına zarar olacak iş değil.

-Yazık gerçekten caydırıcı cezalar olmadığı sürece kötülükler artıyor.

-Kesinlikle hem para hem hapis cezası verilmeli. Hakkım haram olsun. Tüm milletin parası bu. Allah ıslah eylesin.