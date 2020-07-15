Büyükakın "Yazık günah değil mi?" diyerek o kareleri paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, kent genelinde bulunan billboardlara zara verilmesi sonucunda sosyal medya hesabından o kareleri "Yazık günah değil mi? Neden böyle yapıyorsunuz?" sözleriyle paylaştı.
Büyükakın'ın paylaşımına çok sayıda yapanlar cezalandırılmalı yorumu geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
-Yapanlar tespit edilip emsal olacak bir ceza verilmeli, mesela belediyenin temizlik ekibinde 1 ay çalışma gibi.
-Her yerde mobese var yakalayıp onların afişlerini buraya asmak gerek
-Ayıp ayıp, yapılan ahlaksızlık. Kamu malına zarar olacak iş değil.
-Yazık gerçekten caydırıcı cezalar olmadığı sürece kötülükler artıyor.
-Kesinlikle hem para hem hapis cezası verilmeli. Hakkım haram olsun. Tüm milletin parası bu. Allah ıslah eylesin.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
A.hacı Bekir - yakalanıp mahkemede kamu malına zarardan 1 yılın altında ceza alıp affa uğrarsa herkese kırması için örnek teşkil eder yakalayıp kağıt gibi yapılıp o kırdıkları panolara asılsınlar yapacak olanda g.t lazım bu kadar basit
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.