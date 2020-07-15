Soydabaş: Şehitlerimizin adlarını taşıyan tabelalar asılmadı

İzmit Belediye Meclisi AKP’li Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, 15 Temmuz Şehitleri Astsubay Ömer Halisdemir ile Ömer Can Açıkgöz’ün isimlerinin 1,5 yıl önce iki ayrı çocuk parkına verilmesi yönünde meclis kararı olduğu halde, tabelalarının hala asılmaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

“YENİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKİYORDU”

Soydabaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İzmit’te bu destansı mücadelenin kahraman şehitlerinin isimleri AK Parti döneminde CHP’li meclis üyelerinin de desteğiyle birçok parka verildi. Maalesef Yeşilova Mahallesi’ndeki parka Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile Gündoğdu Mahallesi’ndeki parka Şehit Ömer Can Açıkgöz’ün adlarını taşıyan tabelaları 1,5 yıldır asılmadı. Parkların yapımı seçime yakın tamamlandığı için yeni yönetimin bunu yapması gerekiyordu.

“BİZİ ÇALIŞTIRMIYORLAR DEMEYE HAKKI YOK”

Bu konuda ortak alınmış meclis kararı mevcuttur. Bölge halkımızın da bu konuda beklentisi bulunmaktadır. Açıkçası bu durum içimizi acıtıyor. Heryere afiş asıp, reklam yaparken şehitlerimize karşı sorumluluklarımızı da unutmamak gerekir. Bir buçuk yıldır alınmış bir kararı uygulayıp, iki tabelayı asamadıktan sonra hiç kimsenin bizi çalıştırmıyorlar demeye hakkı olmadığı düşüncesindeyiz.”