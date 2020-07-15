Gelecek Partisi Kocaeli’de kongre startı Gebze’den

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il başkan yardımcıları; Ergün Türk, Süleyman Aydınlık, Deniz Akgül, Yunus Küçükpolat, il sekreteri Özgür Güven, il kadın kolları başkanı Nurşen Çil, başkan yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Gebze İlçe Teşkilatının haftalık olağan toplantısına katıldı. İlçe başkanı Müslüm Osmanoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda ilk olağan genel kurul hazırlıkları gözden geçirildi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda il yöneticileriyle ilçe yöneticileri ülke gündemi hakkında görüşlerini paylaştı. Başkan Osmanoğlu, kongre sürecinde yoğun talep geldiğini, yönetime yeni katılımlar olacağını vurgulayarak, kurucu yönetimde yer alan tüm üyelere teşekkür etti. Gebze Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Hüseyin Demir İş Merkezi’deki Garden Park’da 26 Temmuz Pazar günü saat 10’da başlayacak olan genel kurulda 25 asil 25 yedek yönetim kurulu üyesi ile 84 il kongre delegesi belirlenecek.