Tüm Bel-Sen: Görevde yükselme sınavları açılsın

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İl Temsilcisi Erdal Karakuş, yaptığı yazılı açıklamayla belediyelerde açılmayan görevde yükselme sınavlarının açılmasını talep etti. Yönetmeliği hatırlatan Karakuş, “Belediyelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği için bekleyen pek çok emekçi bulunmaktadır. Uzun zamandır görevde yükselme sınavı açılmamış belediyelerde, kadroların vekâleten yürütülmesi ve eşit adil bir sınav açılmaksızın ‘asansör müdürlükleri’ yöntemi kullanılarak kadrolara atama yapılması, hem çalışma barışını bozmakta hem de kurumsal organizasyonun verimli çalışmasını engellemektedir” dedi.
“TÜM BAŞKANLARA ÇAĞRIMIZDIR
Karakuş sözlerinin devamında, “Özellikle genç yaşta nitelikli kadroların önünün açılması, Türkiye’nin en kritik kamu hizmeti olan mahalli idarelerinde çağdaş ve modern bir yapıya kavuşmasına da katkıda bulunacaktır. Görevde yükselme sınavlarının açılması, ilimiz Kocaeli’de ve ülke genelinde tüm belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelik çağrımızdır” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Barbaros Hayrettin - Türkiyedeki tüm belediyeler iktidarın arpalığıdır. Belediyeler üzerinde siyasiler baskısını ve arka bahçesi, babasının malıymış zihniyetinden vazgeçmedikçe, yani bir anlamda yandaşı kolla gözet tüm musluklar yandaşa açıldığı sürece, gercek anlamda mahalli idarelerde hizmet almak hiç bir zaman mümkün olmayacaktır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.