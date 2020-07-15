Tüm Bel-Sen: Görevde yükselme sınavları açılsın

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İl Temsilcisi Erdal Karakuş, yaptığı yazılı açıklamayla belediyelerde açılmayan görevde yükselme sınavlarının açılmasını talep etti. Yönetmeliği hatırlatan Karakuş, “Belediyelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği için bekleyen pek çok emekçi bulunmaktadır. Uzun zamandır görevde yükselme sınavı açılmamış belediyelerde, kadroların vekâleten yürütülmesi ve eşit adil bir sınav açılmaksızın ‘asansör müdürlükleri’ yöntemi kullanılarak kadrolara atama yapılması, hem çalışma barışını bozmakta hem de kurumsal organizasyonun verimli çalışmasını engellemektedir” dedi.

“TÜM BAŞKANLARA ÇAĞRIMIZDIR

Karakuş sözlerinin devamında, “Özellikle genç yaşta nitelikli kadroların önünün açılması, Türkiye’nin en kritik kamu hizmeti olan mahalli idarelerinde çağdaş ve modern bir yapıya kavuşmasına da katkıda bulunacaktır. Görevde yükselme sınavlarının açılması, ilimiz Kocaeli’de ve ülke genelinde tüm belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelik çağrımızdır” ifadelerinde bulundu.