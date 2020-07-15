11 Temmuz günü İzmit Arızlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgi ve iddialara göre Y.B. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen eve, kapı kilidini kırarak içeri giren şahıs, içeride bulunan bazı beyaz eşyaları çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı teknik ve fiziki incelemenin ardından şahsın O.Ö. olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
Derince Çenesuyu’nda ikamet ettiği tespit edilen O.Ö. düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Jandarma Komutanlığına götürülen O.Ö. burada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenilirken, çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.