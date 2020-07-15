11 Temmuz günü İzmit Arızlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgi ve iddialara göre Y.B. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen eve, kapı kilidini kırarak içeri giren şahıs, içeride bulunan bazı beyaz eşyaları çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı teknik ve fiziki incelemenin ardından şahsın O.Ö. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Derince Çenesuyu’nda ikamet ettiği tespit edilen O.Ö. düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Jandarma Komutanlığına götürülen O.Ö. burada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenilirken, çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.