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15 Tem 2020 - 12:02- Gündem G: 15 Tem 2020 - 12:06

4 yıldır 251 şehit için yürüyor

2016 yılındaki hain darbe girişiminden bu yana şehitler için 47 kilometrelik yolu yürüyen Bünyamin Yurdakul, bu yıl 251 şehit için 4. kez yürüdü.

İhlas Haber Ajansı
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15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasi nöbeti için Kayseri'nin Develi ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Şıhlı mahallesinden gelen 45 yaşındaki Bünyamin Yurdakul, sırtındaki Türk Bayrağı ile bu yıl 47 kilometrelik yolu 4. kez yürüdü.

"4 SENEDİR YÜRÜYORUM"

"2016 da hain darbe girişiminde Şıhlı mahallesinden Develi Meydanına 47 kilometreyi arabayla gelmiştik. Arabada bir dua etmiştik Allah'ım bu hain darbe girişimine emellerine ulaştırma, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin ben bu yolları yayan yürüyeceğim diye ahdettim ve 4 senedir yürüyorum" diyen Bünyamin Yurdakul, "Bu günde bu seneki yürüyüşümü gerçekleştirdim. Bazıları buna darbe diyor o alçaklar buna senaryo diyor, tiyatro diyor, aslında tiyatro ve sinemayı onlar çekti yıllarca, bizi uyuttular. Biz belgeseli çektik 15 Temmuz'da bu meydanlarda, alçaklara hadlerini bildirdik. Yolda gelirken empati kurdum o gece ezan dinmesin, bayrak inmesin diyenler ne aş ne eş ne işini düşündüler. Sadece vatan için meydanlara koştular, devletine, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıktılar" diye konuştu.

"ALLAH O GÜNÜ BİR DAHA YAŞATMASIN"

47 kilometrelik yolu 8.5 saatlik yürüyüş ile tamamladığını söyleyen Yurdakul, "Yürüyüşümde empati kurdum, dedim ki onlar yemek yememişler, su içmemişler 251 şehit, uzvunu kaybetmiş gaziler aklıma geliyor. Hiçbir şey yemedim, su içmedim yürüyerek meydana geldim. Allah o günü bir daha yaşatmasın" diyerek şunları söyledi: "Bu bizde büyük bir yara, biz millet olarak atamızın kaderini yaşıyoruz. Kardeşin kardeşi kırdığı ama kardeş bildiğimiz hainlerin kardeşlerimizi öldürdüğü günü her sene bu günü yaşıyoruz. Bu sendromu ben üstümden şahsen atamıyorum, her zaman dua ediyorum Allah'ım diyorum ümmeti bahtsız, milletimizi Recep Tayyip Erdoğan gibi lidersiz eksik etme diyorum, Allah ona uzun ömür versin, onu gerçekten çok seviyorum yani canımı verecek kadar seviyorum. Bu yürüyüşlerim de vatana olan sevgimden, millete olan sevgimden, devlete olan sadakatimden kaynaklı yürüyüşlerim. Allah nasip ederse sağlığım, sıhhatim devam ettiği sürece 15 Temmuz günleri yine o mahallemizden 47 kilometrelik yolu yayan yürüyeceğim."

15 Tem 2020 - 12:02 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Pts - Bu vatandas PTS post trauma syndrom.. travma sonrasi sendromuna yakalanmis olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Temmuz 13:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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