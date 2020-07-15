Genç öğretmen hayatını kaybetti

Gebze’de yaşayan ve anasınıfı öğretmeni olan Gül Yağmur Erdoğdu bir lösemi ile mücadele ediyordu. İstanbul'da, özel bir hastanede tedavi gören genç öğretmen aniden fenalaştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül Yağmur Erdoğdu, yaşamını yitirdi.