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15 Tem 2020 - 12:23- Siyaset G: 15 Tem 2020 - 12:35

Meral Akşener 15 Temmuz törenine katılmıyor

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in bugün TBMM'de yapılacak olan 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını duyurdu. 
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Sözcü'nün haberine göre, İyi Parti’den yapılan açıklamada; Akşener’in anma törenine katılmama gerekçesi koruma ekibinde yer alan bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması…

İyi Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır.”

Meral Akşener’in dün anma törenine katılacağı açıklanmıştı.

TÖRENDE KILIÇDAROĞLU DA YOK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün partisinin grup toplantısı öncesi TBMM’de düzenlenecek anmaya katılmayacağını duyurmuştu.

CHP lideri katılmama gerekçesini ise şöyle açıklamıştı: “Meclis’te daha önce özel oturum yapılıyordu. Partiler konuşuyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar. Bu doğru değil.”

15 Tem 2020 - 12:23 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

alperen - fetö fırçamı attı temmuzdan sonra başbakan olacaktı unutmadık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Temmuz 17:32
02

Mustang - Katılmamakta haklı feto araştırma önergesine AKP MHP hayır diyor neden acaba

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Temmuz 15:20
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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