Meral Akşener 15 Temmuz törenine katılmıyor

Sözcü'nün haberine göre, İyi Parti’den yapılan açıklamada; Akşener’in anma törenine katılmama gerekçesi koruma ekibinde yer alan bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması…
İyi Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır.”
Meral Akşener’in dün anma törenine katılacağı açıklanmıştı.
TÖRENDE KILIÇDAROĞLU DA YOK
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün partisinin grup toplantısı öncesi TBMM’de düzenlenecek anmaya katılmayacağını duyurmuştu.
CHP lideri katılmama gerekçesini ise şöyle açıklamıştı: “Meclis’te daha önce özel oturum yapılıyordu. Partiler konuşuyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar. Bu doğru değil.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
alperen - fetö fırçamı attı temmuzdan sonra başbakan olacaktı unutmadık
Mustang - Katılmamakta haklı feto araştırma önergesine AKP MHP hayır diyor neden acaba
Ayhan - maksat başka katılmamanın.kimi yiyonuz siz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.