Meral Akşener 15 Temmuz törenine katılmıyor

Sözcü'nün haberine göre, İyi Parti’den yapılan açıklamada; Akşener’in anma törenine katılmama gerekçesi koruma ekibinde yer alan bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması…

İyi Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır.”

Meral Akşener’in dün anma törenine katılacağı açıklanmıştı.

TÖRENDE KILIÇDAROĞLU DA YOK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün partisinin grup toplantısı öncesi TBMM’de düzenlenecek anmaya katılmayacağını duyurmuştu.

CHP lideri katılmama gerekçesini ise şöyle açıklamıştı: “Meclis’te daha önce özel oturum yapılıyordu. Partiler konuşuyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar. Bu doğru değil.”