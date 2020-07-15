Kocaelispor'da 5 isimle daha yollar ayrıldı

Kocaelispor’da 5 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Sefa ile yeniden anlaşılmaması sonrasında dün de Mehmet Avcı, Murat Şimşek, Cihat ile, kiralık Yakup ve Gökay defteri kapatıldı. 4-5 oyuncunun daha gönderilmesi gündemde. Bu arada kamp sırasında da elemeler devam edecek. Halen diğer futbolcular ile görüşmeler devam ediyor...