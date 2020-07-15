Büyükşehir, 110 milyon TL’lik kredi için kefil olacak

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclisi 16 Temmuz’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplam 135 maddenin olduğu mecliste, taşınmazların ilçe belediye ve il müdürlüklerine tahsisi, sokak isimleri değiştirilmesi ve İSU’nun kredi teklifi için Büyükşehrin kefil olması maddeleri görüşülecek.

110 MİLYON TL’LİK KREDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSU’nunDerince’de altyapı çalışmaları için İller Bankası’ndan çekmeyi planladığı 110 milyon TL’lik kredi mecliste gündeme gelecek. Daha önceki meclis oturumlarında komisyona havale edilen madde ile ilgili Büyükşehrin İSU’ya garantör olması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilmesi konusu görüşülecek. Sadece Derince’de kullanılacağı belirtilen 110 milyon TL’lik kredi 10 yıl vadeyle ödenecek.

ÖĞRENCİ KARTLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önceki meclis toplantılarında da gündeme gelen liseden mezun olup, aynı sene herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerin, mezun oldukları yılın devamında bir yıl indirimli seyahat kartı tarifesinden istifade edebilmeleri konusu tekrar görüşülecek. Hukuki engeller sebebiyle yeniden hazırlanan komisyon raporu yeniden gündeme gelecek.

İZMİT BELEDİYESİ’NE 2 TAŞINMAZ TAHSİS

İzmit Kozluk ve Hacıhasan Mahallelerinde bulunan taşınmazları Büyükşehir tarafından İzmit Belediyesi’ne tahsisi gündeme gelecek. Körfez Yarımca Mahallesi’nde bulunan kalıcı iş merkezinde bulunan toplam 18 adet ve tamamı 35 adet kalıcı işyerinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile Derince Sopalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nun Valilik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi konuları da görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2020 Yılı Gelir Tarifesi değişikliği maddesi, İzmit Mehmet Ali Paşa’da bulunan Yıldız Konutları B blok zemin kattaki bağımsız bölüm ile SGK’ya ait parselin aradaki bedel farkının Büyükşehir tarafından ödenerek trampa edilmesi konuları gündeme gelecek.

SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

İsimlendirme Komisyonu tarafından Kartepe Eşme Mahallesi’nde isimsiz sokaklara ‘Yüksektepe Sokak ve Güzelce Sokak isimleri verilmesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan isimsiz 2 adet yola yeni sokak isimleri verilmesi, Darıca Sokullu Caddesi isminin Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi olarak değiştirilmesi, İzmit Yenidoğan’daki isimsiz sokağa Arka Sokak isminin verilmesi, Çayırova’da Ali Haydar Efendi Caddesi’nde bulunan yaya üst geçidine Şehit Eren Bülbül isminin verilmesi ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Kartepe Çepni ve Eşme Mahalleleri’nde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi, Başiskele’de üç ilçede bulunan 5 adet isimsiz sokağın isimlendirilmesi konuları görüşülecek. Ayrıca İzmit’te bulunan cadde-sokak isimlerinin tekrar etmesi sebebiyle isim değişikliği teklif edilecek.

ANTİKKAPI’YA BÜFE VE ÇAY BAHÇESİ DEVRİ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi’nin üst katında bulunan büfe ile Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahili’nde bulunan büfe ile çay bahçesinin AntikkapıA.Ş.’ye aylık kira bedeli üzerinden devredilmesi teklif edilecek. Gebze OSB-Darıca Sahili Raylı Sistem Hattının Devri Protokolü gereğince; Gebze –Darıca Metro Projesi kapsamındaki taşınmazlar ve tescil harici yol alanlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü adına DHL Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükakın’a yetki verilmesi konusu görüşülecek.