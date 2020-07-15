Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeye göre Kocaeli’de perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan hava tahminlerine göre kent genelinde bugün hava bulutlu ve 25 derece civarlarında seyredecek. Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağışla birlikte en düşük sıcaklık 18 en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış devam edecek, en düşük sıcaklık 19 en yüksek ise 27 derece olacak.