Beşiktaş'ın yıldız oyuncusundan sevindiren haber

Beşiktaş’ın 27 yaşındaki forveti Umut Nayir, korona virüsü atlattığını açıkladı. 24 Haziran’da yapılan testlerde ismi açıklanmayan bir başka takım arkadaşıyla birlikte pozitif çıkan Umut, yaklaşık 3 haftalık süreç sonunda ilk kez negatif sonuç aldığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların forveti, TFF protokolleri gereği sezonun geride kalan 2 haftasında sahaya çıkamayacağını ve kendisine destek olan, geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür etti. Umut Nayir’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle;
“24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler."
SEZONUN KALANINDA SAHADA OLMAYACAK
"TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım. Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.