Adı üzerinde Narin çocuk !..

Sefa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Büyük Kocaelispor taraftarı ve camiasına. Uzun yıllardır onur ve gururla formasını giydiğim, tarihin en zor günlerinde amatöre düşmemize rağmen sorumluluk alarak terk etmediğim kulübümden, teknik ekip raporu ve yönetim kararı doğrultusunda ayrılmak durumundayım.

ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİM

Çok güzel anılarla unutulmayacak günler yaşadığım, güzel dostlar, abiler, kardeşler edindiğim kulübümden ayrılmanın hüznü ile birlikte, şampiyon olup da ayrılmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bugüne dek zor zamanlarda elimizden geldiğince kulübümüzü tekrar eski günlerine döndürmek amacıyla birlikte mücadele verdiğim futbolcu arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, başkanlarımıza, personelimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

HAKKIM HELAL OLSUN

Her zaman ve her yerde bizim yanımızda olan, bizi asla yalnız bırakmayan Hodri Meydan’a ve Sefa Narin’i Sefa Narin yapan şanlı Kocaelisporumuza sonsuz minnetlerimizi sunarım. İstemeden kalbini kırdığımız birileri varsa af ola. Hakkım herkese helal olsun. Bir gün tekrar buluşmak dileği ile… Hoşçakalın…