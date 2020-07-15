Adı üzerinde Narin çocuk !..

Sefa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Büyük Kocaelispor taraftarı ve camiasına. Uzun yıllardır onur ve gururla formasını giydiğim, tarihin en zor günlerinde amatöre düşmemize rağmen sorumluluk alarak terk etmediğim kulübümden, teknik ekip raporu ve yönetim kararı doğrultusunda ayrılmak durumundayım.
ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİM
Çok güzel anılarla unutulmayacak günler yaşadığım, güzel dostlar, abiler, kardeşler edindiğim kulübümden ayrılmanın hüznü ile birlikte, şampiyon olup da ayrılmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bugüne dek zor zamanlarda elimizden geldiğince kulübümüzü tekrar eski günlerine döndürmek amacıyla birlikte mücadele verdiğim futbolcu arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, başkanlarımıza, personelimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
HAKKIM HELAL OLSUN
Her zaman ve her yerde bizim yanımızda olan, bizi asla yalnız bırakmayan Hodri Meydan’a ve Sefa Narin’i Sefa Narin yapan şanlı Kocaelisporumuza sonsuz minnetlerimizi sunarım. İstemeden kalbini kırdığımız birileri varsa af ola. Hakkım herkese helal olsun. Bir gün tekrar buluşmak dileği ile… Hoşçakalın…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.