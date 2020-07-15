Eski kaptanlar Sefa’ya sahip çıktı

Kocaelispor ile tüm liglerde forma giyerek kulüp tarihine geçen kaptanlardan Hamza Mutlu “Belki Sefa’dan çok daha iyi oyuncular gelir geçer ama böylesi iz bırakmak herkese nasip olmaz. Bize kattıkların, mücadelen ve kardeşliğin için teşekkürler. Ne yazık ki yüzü eskidi diye oyuncu kalitesi sorgulanıyor. Çabuk tüketiyoruz maalesef. Yazık” dedi.
BAŞAK: VEFANIN SİYASETİ OLMAZ
Kocaelispor’un son yıllarına damga vuran stoperi Murat Soner Başak, “Yine de en büyük tesellin ve gururun, şampiyonluğunu sonuna kadar emek vererek ve formanı terleterek hak ettin. Bu işte siyaset var maalesef ama vicdanın, vefanın siyaseti olmaz. Kimse bana -Profesyonellikte bunlar var- demesin. Bu sözün geçerliliği her şeye eşit kullanılırsa anlam kazanır” dedi.
ÖGE: NORMAL
Kocaelispor’un unutulmaz sol beklerinden, devre arasında Gölcükspor ile anlaşan Kadir Öge “Bu sene hiç maç oynamadın, biz de seni seyretmedik. Bu sezonu hep tribünde geçirdin zaten. İzmit’in çocuğu da değilsin, torpilin de yok. Seninle yolları ayırmaları çok normal. Yolun acık olsun kardeşim benim” şeklinde açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.