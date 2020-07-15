Eski kaptanlar Sefa’ya sahip çıktı

Kocaelispor ile tüm liglerde forma giyerek kulüp tarihine geçen kaptanlardan Hamza Mutlu “Belki Sefa’dan çok daha iyi oyuncular gelir geçer ama böylesi iz bırakmak herkese nasip olmaz. Bize kattıkların, mücadelen ve kardeşliğin için teşekkürler. Ne yazık ki yüzü eskidi diye oyuncu kalitesi sorgulanıyor. Çabuk tüketiyoruz maalesef. Yazık” dedi.

BAŞAK: VEFANIN SİYASETİ OLMAZ

Kocaelispor’un son yıllarına damga vuran stoperi Murat Soner Başak, “Yine de en büyük tesellin ve gururun, şampiyonluğunu sonuna kadar emek vererek ve formanı terleterek hak ettin. Bu işte siyaset var maalesef ama vicdanın, vefanın siyaseti olmaz. Kimse bana -Profesyonellikte bunlar var- demesin. Bu sözün geçerliliği her şeye eşit kullanılırsa anlam kazanır” dedi.

ÖGE: NORMAL

Kocaelispor’un unutulmaz sol beklerinden, devre arasında Gölcükspor ile anlaşan Kadir Öge “Bu sene hiç maç oynamadın, biz de seni seyretmedik. Bu sezonu hep tribünde geçirdin zaten. İzmit’in çocuğu da değilsin, torpilin de yok. Seninle yolları ayırmaları çok normal. Yolun acık olsun kardeşim benim” şeklinde açıklama yaptı.