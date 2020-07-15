Karamürsel’in kaptanı futbolu bıraktı

Karamürselspor’un kaptanı Recep Serkan Çetintaş futbolu doğduğu topraklarda bıraktı. Kaptan Serkan veda açıklamasında “Futbola 1994 yılında Nail Çetintaş amcamın vasıtasıyla Karamürsel Barbarosspor'da başladım. Kısa sürenin ardından İzmit Petkimspor'a transfer oldum. 1999’da ise Beykoz 1908’de profesyonel oldum. 5 sezon 3. Lig, 9 sezon 2. Lig, 7 sezon da BAL’da mücadele ettim. Toplam 495 maçta 171 gol atarak aktif futbol hayatıma ilk ve son golümü attığım futbola başladığım topraklarda Karamürsel’de veda ediyorum. Bana destek olan tüm oynadığım takımların taraftarlarına teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Karamürselspor'a ölene dek hizmet etmek, camiada marka olmak istiyorum. Bu arma benim için çok özel" dedi.