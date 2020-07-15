Kocaeli Master Marmara ikincisi oldu

Marmara Masterler Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Marmara Masterler Federasyonu ailesi 2019-2020 sezonunda grup maçlarımızı bitirdikten sonra prosedür gereği play-off maçlarımızı oynayıp şampiyonumuzu belirleyecektik. Ancak malumunuz dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı bütün spor aktiviteleri iptal edildi. 7.7.2020 günü Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklamada liglerin en son haliyle tesciline karar vermiştir. Bu sebeple bizim ligimizde şampiyon Gebze Süper Master olmuştur. Tebrik ediyoruz.

MARMARA MASTER FEDERASYON LİGİ TESCİL EDİLEN SEZON SIRALAMASI

1. Gebze Süper Master

2. Kocaeli Master

3. BekirpaşaMaster

4. Osmangazi Master

5. KartepeMaster

6. Düzce Master

7. BeylikbağıMaster

8. Aslan Master

9. NicomediaMaster

10. Anadolu Dost Master

11. ÇayırovaMaster

12. Hayat Kimya Master