Kocaeli Master Marmara ikincisi oldu

Marmara Masterler Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Marmara Masterler Federasyonu ailesi 2019-2020 sezonunda grup maçlarımızı bitirdikten sonra prosedür gereği play-off maçlarımızı oynayıp şampiyonumuzu belirleyecektik. Ancak malumunuz dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı bütün spor aktiviteleri iptal edildi. 7.7.2020 günü Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklamada liglerin en son haliyle tesciline karar vermiştir. Bu sebeple bizim ligimizde şampiyon Gebze Süper Master olmuştur. Tebrik ediyoruz.
MARMARA MASTER FEDERASYON LİGİ TESCİL EDİLEN SEZON SIRALAMASI
1. Gebze Süper Master
2. Kocaeli Master
3. BekirpaşaMaster
4. Osmangazi Master
5. KartepeMaster
6. Düzce Master
7. BeylikbağıMaster
8. Aslan Master
9. NicomediaMaster
10. Anadolu Dost Master
11. ÇayırovaMaster
12. Hayat Kimya Master
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.