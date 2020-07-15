Fethiye Caddesi’nde jüri de halk da ‘52’ dedi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nda halk oylamasına sunulan 3 eş değer projede birinci belli oldu. Türkiye’de ilk defa uygulanan yöntemle Fethiye Caddesi’nin yeni görünümü için oy kullanan vatandaş ve esnaf 52 numaralı projeyi birinci olarak belirledi. Dün akşam internet üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında düzenlenen kolokyumda bir araya gelen jüri üyeleri de 52 numaralı proje üzerinde fikir birliğine vardı.

İNTERNET ÜZERİNDEN KOLOKYUM

Finale kalan 3 eş değer projeyi halk oylamasına sunarak İzmit’in kalbi Fethiye Caddesi için son sözü İzmitlilere bırakan İzmit Belediyesi, 52 numaralı projenin birinci seçildiğini açıkladı. Dün akşam Başkan Hürriyet ile mimar ve mühendislerden oluşan katılımcıların bir araya geldi dijital toplantıda, üç proje masaya yatırıldı. Yapılan oylama sonucunda jüri İzmitlilerle aynı noktada buluşarak 52 numaralı projeyi birinci seçti. Oylama sonucunda 37 numaralı proje ikinci olurken, 23 numaralı proje ise üçüncü olarak tamamladı.