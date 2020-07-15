Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Tem 2020 - 13:47- Gündem G: 15 Tem 2020 - 13:50

Fethiye Caddesi’nde jüri de halk da ‘52’ dedi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nda merakla beklenen halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından, önceki akşam düzenlenen kolokyum sonrası jüri de kararını açıkladı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nda halk oylamasına sunulan 3 eş değer projede birinci belli oldu. Türkiye’de ilk defa uygulanan yöntemle Fethiye Caddesi’nin yeni görünümü için oy kullanan vatandaş ve esnaf 52 numaralı projeyi birinci olarak belirledi. Dün akşam internet üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında düzenlenen kolokyumda bir araya gelen jüri üyeleri de 52 numaralı proje üzerinde fikir birliğine vardı.

İNTERNET ÜZERİNDEN KOLOKYUM

Finale kalan 3 eş değer projeyi halk oylamasına sunarak İzmit’in kalbi Fethiye Caddesi için son sözü İzmitlilere bırakan İzmit Belediyesi, 52 numaralı projenin birinci seçildiğini açıkladı. Dün akşam Başkan Hürriyet ile mimar ve mühendislerden oluşan katılımcıların bir araya geldi dijital toplantıda, üç proje masaya yatırıldı. Yapılan oylama sonucunda jüri İzmitlilerle aynı noktada buluşarak 52 numaralı projeyi birinci seçti. Oylama sonucunda 37 numaralı proje ikinci olurken, 23 numaralı proje ise üçüncü olarak tamamladı.

15 Tem 2020 - 13:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ersim - Hepberaber fethiye caddesine izmit in bütün problemleri çözüldü...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Temmuz 14:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, anma gününe hazır mask
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, anma gününe hazır
41 işçiye emeklilik töreni düzenlendi mask
41 işçiye emeklilik töreni düzenlendi
Kaymakam Bilgin, ‘Hereke Kimya’yı ödüllendirdi mask
Kaymakam Bilgin, ‘Hereke Kimya’yı ödüllendirdi
Fethiye Caddesi’nde jüri de halk da ‘52’ dedi mask
Fethiye Caddesi’nde jüri de halk da ‘52’ dedi
Tüm Bel-Sen: Görevde yükselme sınavları açılsın mask
Tüm Bel-Sen: Görevde yükselme sınavları açılsın
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi mask
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan kıdem tazminatı kararı mask
Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan kıdem tazminatı kararı
Deprem olacak yerleri tek tek saydı! mask
Deprem olacak yerleri tek tek saydı!
İzmitliler Fethiye Caddesi için son sözü söyledi mask
İzmitliler Fethiye Caddesi için son sözü söyledi
Emekli maaşları tehlikede mask
Emekli maaşları tehlikede
İzmit sınıfta kaldı mask
İzmit sınıfta kaldı
Kandıra’da bir kişi daha hayatını kaybetti mask
Kandıra’da bir kişi daha hayatını kaybetti

GALERİ

Gebze'de feci kaza: 2 ölü mask
Gebze'de feci kaza: 2 ölü
Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı mask
Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı
Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdı mask
Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdı
6 yıl sonra çıkan ’Baba’ kelimesi hüngür hüngür ağlattı mask
6 yıl sonra çıkan ’Baba’ kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Körfez’i yaktık kupayı kaldırdık mask
Körfez’i yaktık kupayı kaldırdık
Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı mask
Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL