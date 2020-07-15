Anadolu Sepetlipınar FK 2. sezona hazırlanıyor

Korona virüs sebebiyle liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen ANADOLU SPFK yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başkan Sefa Yakut “Öncelikle olağan genel kurulumuzu gerçekleştirerek, bir dizi değişiklikler yaptık. Kulüp adımızı Anadolu Sepetli Pınar Futbol Kulübü olarak değiştirdik ve renklerimizi de Turkuaz-Kara şeklinde genel kurulda kabul ettik. En kısa zamanda isim ve renk tescili TFF tarafından yapılacak. Öncelikle Beşyol Zabıtan SK yönetimini devraldığımız Ahmet Candan ve yöneticilerine teşekkür ediyor, başarımızı öncelikle Başiskele - Sepetlipınar, İzmit - Fatih ve İzmit - Zabıtan mahallelerimizin sakinlerine ve tüm sevenlerimize armağan ediyoruz” diyerek jest yaptı.
Yakut sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni bir yönetim oluşturduk ve birbirinden değerli kişilerle daha güçlü bir şekilde yeni sezon planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlk olarak yeni sezon formamızı basıma aldık. Bu forma ile birlikte inşallah şampiyonluk sevinci yaşayacağız. Yeni sezonda Teknik Direktör olarak, Kocaeli futbolunu tanıyan ve adından söz ettirmiş kişilerle görüşmeler sağladık ve en kısa zamanda açıklayacağız. Kadroyu büyük ölçüde koruyacağız ve bir iki oyuncumuz dışında ayrılan olmayacak. Süper ligde oynayan futbolcular ile de görüşmelere başladık. Teknik Direktörümüz de geldikten sonra transferleri gerçekleştireceğiz.
ANADOLU SEPETLİPINAR FK YENİ YÖNETİM KURULU:
MUHAMMET SEFA YAKUT
YASİR ŞENEL
MUHAMMET ENES ARAZ
FURKAN ŞAMBA
HAMİT ÇİL
RAMAZAN YAKUT
BAHADIR KASIM KAYA
BURAK ÇAĞLAR İKİZ
EMRE ÖZTÜRK
AHMET SALİH EZBER
FURKAN YAZAR
ENSAR ARAZ
MUSTAFA BİRKAN YAKUT
YÜKSEL ŞENAL
CEMAL TAŞÇI
MUSTAFA ŞENEL
MÜCAHİT EKİZ
AHMET EREN
MUHSİN ÇETİN
HİLMİ KAYA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.