Anadolu Sepetlipınar FK 2. sezona hazırlanıyor

Korona virüs sebebiyle liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen ANADOLU SPFK yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başkan Sefa Yakut “Öncelikle olağan genel kurulumuzu gerçekleştirerek, bir dizi değişiklikler yaptık. Kulüp adımızı Anadolu Sepetli Pınar Futbol Kulübü olarak değiştirdik ve renklerimizi de Turkuaz-Kara şeklinde genel kurulda kabul ettik. En kısa zamanda isim ve renk tescili TFF tarafından yapılacak. Öncelikle Beşyol Zabıtan SK yönetimini devraldığımız Ahmet Candan ve yöneticilerine teşekkür ediyor, başarımızı öncelikle Başiskele - Sepetlipınar, İzmit - Fatih ve İzmit - Zabıtan mahallelerimizin sakinlerine ve tüm sevenlerimize armağan ediyoruz” diyerek jest yaptı.

Yakut sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni bir yönetim oluşturduk ve birbirinden değerli kişilerle daha güçlü bir şekilde yeni sezon planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlk olarak yeni sezon formamızı basıma aldık. Bu forma ile birlikte inşallah şampiyonluk sevinci yaşayacağız. Yeni sezonda Teknik Direktör olarak, Kocaeli futbolunu tanıyan ve adından söz ettirmiş kişilerle görüşmeler sağladık ve en kısa zamanda açıklayacağız. Kadroyu büyük ölçüde koruyacağız ve bir iki oyuncumuz dışında ayrılan olmayacak. Süper ligde oynayan futbolcular ile de görüşmelere başladık. Teknik Direktörümüz de geldikten sonra transferleri gerçekleştireceğiz.

ANADOLU SEPETLİPINAR FK YENİ YÖNETİM KURULU:

MUHAMMET SEFA YAKUT

YASİR ŞENEL

MUHAMMET ENES ARAZ

FURKAN ŞAMBA

HAMİT ÇİL

RAMAZAN YAKUT

BAHADIR KASIM KAYA

BURAK ÇAĞLAR İKİZ

EMRE ÖZTÜRK

AHMET SALİH EZBER

FURKAN YAZAR

ENSAR ARAZ

MUSTAFA BİRKAN YAKUT

YÜKSEL ŞENAL

CEMAL TAŞÇI

MUSTAFA ŞENEL

MÜCAHİT EKİZ

AHMET EREN

MUHSİN ÇETİN

HİLMİ KAYA