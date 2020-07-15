Kadınlar da iptal

TFF Yönetim Kurulu'nun 8.7.2020 tarih ve 40 sayılı toplantısında, Covid-19 Salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 Kadın Futbol Ligleri Özge Kanbay Sezonu ile ilgili olarak tescil formatının aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi. İşte kararlar:

1- KADINLAR 1. LİGİ;

a) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine,

b) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon takım ilan edilmemesine,

c) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nden alt lige düşme uygulamasının yapılmamasına,

d) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nde Şampiyonluk, İkincilik ve Üçüncülük Ödülü verilmemesine,

e) 2019-2020 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nde mevcut puan durumundaki sıralamaya göre en üst sırada yer alan ALG Spor Kulübü'nün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmesine;

2- KADINLAR 2. LİGİ;

a) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan durumuna göre tescil edilmesine,

b) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon takım ilan edilmemesine,

c) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde AFDK kararı ile bir alt lige düşme cezası alan takımlar hariç ligden düşme uygulamasının yapılmamasına,

d) 2019 - 2020 Sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nden 2020-2021 Sezonu Kadınlar 1. Ligi'ne 4 takım terfi ettirilmesine; terfi işlemi için sıralamanın oynanan müsabaka sayısının, kazanılan puana bölünerek elde edilen puan ortalamasına göre oluşturulmasına,

e) Buna göre; İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü, Dudullu Kulübü, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ve Kayseri Gençler Birliği Kulübü'nün Kadınlar 1. Ligi'ne terfi ettirilmelerine;

f) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde Şampiyonluk, İkincilik ve Üçüncülük Ödülü verilmemesine,

3- KADINLAR 3. LİGİ;

a) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 3. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan durumuna göre tescil edilmesine,

b) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyon takım ilan edilmemesine,

c) 2019-2020 Sezonu Kadınlar 3. Ligi'nde, takımların mevcut puanlarının oynadıkları maç sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen ve bir maça karşılık gelen ortalama puanı 2.00'ın üzerinde olan aşağıdaki tabloda belirtilen 24 takımın Kadınlar 2. Ligi'ne terfi ettirilmesine;

1 NUH SPOR

2 PENDİK ÇAMLIK SPOR

3 ÜNYE GÜCÜ FUTBOL KULÜBÜ

4 HOROZKENT SPOR

5 TAVLA GENÇLİK SPOR

6 KONYA İDMANYURDU SPOR

7 SOĞANLI KANALBOYU NİLÜFER SPOR

8 GİRESUN SANAYİSPOR

9 SOMA ZAFER SPOR VE GENÇLİK

10 ANKARA METROPOL SPOR

11 ERZİNCAN GENÇLER GÜCÜ SPOR

12 GAZİANTEP KARATAŞ SPOR

13 KILIÇASLAN YILDIZSPOR

14 KEMER FUTBOL KULÜBÜ

15 TELSİZ SPOR

16 K.MARAŞ ANADOLU GENÇLİK SPOR

17 ÇAMLICA GENÇLİK VE SPOR

18 BAĞCILAR EVREN SPOR

19 ALİBEYSPOR

20 YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR

21 AFYON İDMANYURDU GENÇLİK VE SPOR

22 TUZLA SAHİL SPOR

23 ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ VE SPOR KULÜBÜ

24 SAKARYA ANKASPOR BAYAN FUTBOL KULÜBÜ

d) 2019 - 2020 Sezonu Kadınlar 3. Ligi'nde Şampiyonluk, İkincilik ve Üçüncülük Ödülü verilmemesine;

4- YILDIZ KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE U-13 KIZLAR YEREL ŞAMPİYONALARI

2019 - 2020 Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasının ve U13 Kızlar Yerel Şampiyonası'nın oynatılmamasına; karar verilmiştir.