Kaymakam Bilgin, ‘Hereke Kimya’yı ödüllendirdi

Koronavirüsle mücadele sürecinde dezenfektan ve temizlik malzemeleri üreten Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz ve Kimya Öğretmeni Turgay Koçak, Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildiler. Kaymakamlık makamındaki törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, “Kimya öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyor, gurur kaynağımız olduğunuzu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.