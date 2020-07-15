41 işçiye emeklilik töreni düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığı Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi üyesi 41 işçi sendika binasında düzenlenen törenle emekliliğe ayrıldı. Emeklilik törenine 41 işçi katılırken Sendika 2 Başkanı Selami Bulut, İdari Sekreter Remzi Köstenci, Mali Sekreter Nusret Subaşı ve temsilciler katılım sağladı.
“24 SAAT KAPIMIZ AÇIK”
Gerçekleştirilen törende ilk söz alan Sendika İdari Sekreteri Remzi Köstenci emeklilik töreninde, “Bugün sizler emekliliği hak ederek emekli oluyorsunuz. Her biriniz aileniz ile huzurlu mutlu bir şekilde emekliliğinizi geçirmenizi diliyorum. Ayrıca bizler sendika olarak 24 saat kapımız sizlere açıktır. Bir sorununuz bir sıkıntınız olduğunda rahat bir şekilde bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.
İŞÇİLER HELALLİK İSTEDİ
Türk Harb-İş Sendikası’nda düzenlenen emeklilik töreni ile emekli olan 41 işçi pandemi nedeniyle helallik alamadıkları mesai arkadaşlarından helallik isteyerek kendilerinin haklarının helal ettiklerini dile getirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.