CHP’li Dağdeviren'i dostları unutmadı

Yakın bir zamanda ameliyat olan ve şimdilerde sağlığına kavuşan CHP Körfez İlçe eski Başkanı Cavit Dağdeviren’i dostları yalnız bırakmayarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Dağdeviren’i son olarak ilçe eski yöneticileri Kerim Bariç, Yurda Kantarcıoğlu, Aslı Şahin, Kadriye Kara, Ceyhun Altındağ, Ahmet Yılmaz, eski ilçe başkanlarından Tuğman Kayalı, Turgay Aksu, meclis eski üyesi Tayfun Balıkçı ve yeni meclis üyesi Yelda Pişkin ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Dağdeviren’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan ziyaretçiler, pandemi nedeniyle bir süre ziyareti ertelediklerini ve şimdi de açık alanda görüşmeyi tercih ettiklerini belirti. Cavit Dağdeviren de arkadaşlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.