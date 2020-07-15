CHP’li Dağdeviren'i dostları unutmadı

Yakın bir zamanda ameliyat olan ve şimdilerde sağlığına kavuşan CHP Körfez İlçe eski Başkanı Cavit Dağdeviren’i dostları yalnız bırakmayarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Dağdeviren’i son olarak ilçe eski yöneticileri Kerim Bariç, Yurda Kantarcıoğlu, Aslı Şahin, Kadriye Kara, Ceyhun Altındağ, Ahmet Yılmaz, eski ilçe başkanlarından Tuğman Kayalı, Turgay Aksu, meclis eski üyesi Tayfun Balıkçı ve yeni meclis üyesi Yelda Pişkin ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Dağdeviren’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan ziyaretçiler, pandemi nedeniyle bir süre ziyareti ertelediklerini ve şimdi de açık alanda görüşmeyi tercih ettiklerini belirti. Cavit Dağdeviren de arkadaşlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.