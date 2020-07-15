Kocaeli’nin aralarında bulunduğu 9 ilde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne üyelik ve bağlantısı bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kocaeli dahil İstanbul, Ankara, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Yalova ve İzmir illerinde 15 Temmuz Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.