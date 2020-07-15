15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, anma gününe hazır

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Topçular Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları bakım çalışması ile parkı 15 Temmuz gününe vatandaşlar için hazır hale getirdi.
ÇİMLER BİÇİLDİ, ÇİÇEKLER DİKİLDİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım çalışması kapsamında parkın içerisindeki 140 metrekarelik süs havuzunu temizlerken, uzayan çimleri biçerek parka mevsimlik çiçekler dikti. Aydınlatma ve sulama sistemlerin de sorunsuz çalışması için kontrollerini yapan ekipler, parkın komple bakımını tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.