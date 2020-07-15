15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, anma gününe hazır

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Topçular Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları bakım çalışması ile parkı 15 Temmuz gününe vatandaşlar için hazır hale getirdi.

ÇİMLER BİÇİLDİ, ÇİÇEKLER DİKİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım çalışması kapsamında parkın içerisindeki 140 metrekarelik süs havuzunu temizlerken, uzayan çimleri biçerek parka mevsimlik çiçekler dikti. Aydınlatma ve sulama sistemlerin de sorunsuz çalışması için kontrollerini yapan ekipler, parkın komple bakımını tamamladı.