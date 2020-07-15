Hocaların hocası Aşkın Kahveci torununun da mürüvvetini gördü

Dünya şampiyonlarının yetiştiricisi, milli takıma ve dünya ile Avrupa şampiyonluklarına rekor sayıda sporcu yetiştiren Tekvando ve Kick Boks antrenörü ve hakemi Aşkın Kahveci, torununu da mürüvvetini gördü. İki branşta da Türkiye de tek Dünya Şampiyonu olan Taşkın Kahveci’nin ustası ve babası olan Aşkın hoca, adeta mutluluktan havalara uçuyordu. Yaşı ilerlemesine rağmen halen şampiyonalara katılıp kupalar kazanan Kahveci, gecede dimdik ayaktaydı. Hayatını Aybüke Uray ile birleştiren torun Burak Kahveci, babası eski şampiyon Coşkun Kahveci, annesi Hatice hanım ve dedesi Aşkın Kahveci’nin gururu oldu. Körfez Rüyam Düğün Salonu’nda gerçekleşen törende spor camiası buluştu. Pandemi kurallarının tam uygulandığı düğünde Akın kahveci de kızıyla dans ederek takdir topladı. Merhum Serhat ile Birgül Uray’ın biricik kızları da böylece sporcu aileye katıldı.