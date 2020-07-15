‘Keşke biz de şampiyona selam verebilseydik’

Rotaya göre Marina İskelesi’nden kalan vapur Derince, Gölcük ve Körfez’e uğradı. Tavşancıl ve Karamürsel’de de vapuru selamlamak için bekleyen taraftarlar ellerinde meşalelerle bekleseler de bu amaçlarına ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadı. Eski bir futbolcu olan ve bölgenin genç iş insanlarından Sedat Sözen “Şehrimizin gözbebeği Kocaelispor’umuzu hak ettiği şampiyonluktan ötürü kutluyorum. Tavşancıl’da vapurun beklemesini bekledik, tüm hazırlıklarımızı yaptık ancak ne yazık ki şampiyonlarımız buraya uğramadı. Keşke gelseydi ve kendilerini selamlasaydık. Nasip değilmiş” ifadelerine yer verdi.