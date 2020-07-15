Aydın Günaydın’a destek çok fazla

Kararı yanlış bulan üniversiteli Hodri Meydan taraftarı Aydın Günaydın’ı evinde ziyaret ederek deneyimli teknik adama destek verdi. Gruptan yapılan açıklamada “6 yıldır altyapımızda başarı ile görev alan Aydın Günaydın hocamızın görevinden ayrıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aydın hocamız yıllardır onca zorluğa, yokluğa rağmen görevini layıkıyla yerine getirmiş, armamızın mirasçıları kardeşlerimizin gelişmesinde, Türk futboluna katılmasında çok büyük emekler vermiştir. Bizler verilen emekleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayız, unutmayacağız. Yolun açık olsun Aydın Hocam!” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.