Aydın Günaydın’a destek çok fazla

Kararı yanlış bulan üniversiteli Hodri Meydan taraftarı Aydın Günaydın’ı evinde ziyaret ederek deneyimli teknik adama destek verdi. Gruptan yapılan açıklamada “6 yıldır altyapımızda başarı ile görev alan Aydın Günaydın hocamızın görevinden ayrıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aydın hocamız yıllardır onca zorluğa, yokluğa rağmen görevini layıkıyla yerine getirmiş, armamızın mirasçıları kardeşlerimizin gelişmesinde, Türk futboluna katılmasında çok büyük emekler vermiştir. Bizler verilen emekleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayız, unutmayacağız. Yolun açık olsun Aydın Hocam!” ifadelerine yer verdi.