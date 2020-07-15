2. Lig takımı olarak dön Derince’m!..

Başkan Zeki Aygün’ün yanı sıra uğurlamada Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayrakdar ve Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe’de yer aldı. Zeki Aygün konuşmasında, Belediye Derincespor’un bu sezonki mücadelesi ile taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazandığını ve takımın Antalya’dan 2. Lig vizesi alarak Derince’ye döneceklerine inandığını belirtti.
KAZANIRSAK FİNAL 26 TEMMUZ’DA
Aygün’ün konuşmasından sonra dün akşam saatlerinde Antalya’ya taraftarının coşkulu tezahüratları ve yaktıkları meşalelerle hareket eden Sarı Lacivertli kafile kamp yapacağı Antalya Belek Titanic Otel’de kampa girdi. Karşıyaka ile 22 Temmuz’da Titanic Mardan Stadı’nda oynanacak olan maç saat 21.00’de başlayacak. Derince maçı kazanırsa, Erok – Turgutlu maçının galibi ile 26 Temmuz’da aynı statta finalde karşılaşacak ve bu maç da 21.00’de başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.