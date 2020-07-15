2. Lig takımı olarak dön Derince’m!..

Başkan Zeki Aygün’ün yanı sıra uğurlamada Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayrakdar ve Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe’de yer aldı. Zeki Aygün konuşmasında, Belediye Derincespor’un bu sezonki mücadelesi ile taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazandığını ve takımın Antalya’dan 2. Lig vizesi alarak Derince’ye döneceklerine inandığını belirtti.

KAZANIRSAK FİNAL 26 TEMMUZ’DA

Aygün’ün konuşmasından sonra dün akşam saatlerinde Antalya’ya taraftarının coşkulu tezahüratları ve yaktıkları meşalelerle hareket eden Sarı Lacivertli kafile kamp yapacağı Antalya Belek Titanic Otel’de kampa girdi. Karşıyaka ile 22 Temmuz’da Titanic Mardan Stadı’nda oynanacak olan maç saat 21.00’de başlayacak. Derince maçı kazanırsa, Erok – Turgutlu maçının galibi ile 26 Temmuz’da aynı statta finalde karşılaşacak ve bu maç da 21.00’de başlayacak.