Batuhan’a Bayburt kancası

Gölcükspor’un başarılı sol kanat oyuncularından Batuhan Boyoğlu’nun adı 2 ve 3. Lig kulüpleri ile anılıyor. Özellikle 2. Lig’de bulunan Bayburt’un etkili sol kanat oyuncusu ile ilgilendiği öğrenildi. Son derece yetenekli bir futbolcu olan, oyun kalitesinin yanında karakteri ile de örnek olan İzmitli futbolcu Kocaelispor alt yapısında yetişti, Kağıtspor, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa ve Körfezspor’da forma giydi. Batuhan bu sezon lig ve kupada 24 maça çıktı, 3 de gole imza attı.