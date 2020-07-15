Marmaris’ten şampiyona selam

Marmaris Bozburun’da yer alan Kuzbükü Neighbours Restoran’da gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında restoran sahipleri Belgin ve Menderes Çoban, Ece ve Zeynep Öztürk ile Uğur Çelik yer aldı. Adnan Öztürk şu şekilde konuştu: Kocaelisporlu olmak o kadar güzel bir his ki, bunu ancak yaşayanlar anlayabilir.

MUĞLA İZMİT GİBİ

Marmaris’te Kuzbükü halkı da şampiyonluğumuzu kutlayarak bizlere moral verdi. Burada Kocaelispor’u çok seviyorlar. Muğla’da çok sayıda İzmitli var ve hatırı sayılı Kocaelispor taraftarı da bulunuyor. Hem ailemle hem de dostlarımız Belgin ve Menderes Çoban ile Kocaelispor’un şampiyonluğunu kutluyor, selamlar gönderiyorum.