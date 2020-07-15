Marmaris’ten şampiyona selam

Marmaris Bozburun’da yer alan Kuzbükü Neighbours Restoran’da gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında restoran sahipleri Belgin ve Menderes Çoban, Ece ve Zeynep Öztürk ile Uğur Çelik yer aldı. Adnan Öztürk şu şekilde konuştu: Kocaelisporlu olmak o kadar güzel bir his ki, bunu ancak yaşayanlar anlayabilir.
MUĞLA İZMİT GİBİ
Marmaris’te Kuzbükü halkı da şampiyonluğumuzu kutlayarak bizlere moral verdi. Burada Kocaelispor’u çok seviyorlar. Muğla’da çok sayıda İzmitli var ve hatırı sayılı Kocaelispor taraftarı da bulunuyor. Hem ailemle hem de dostlarımız Belgin ve Menderes Çoban ile Kocaelispor’un şampiyonluğunu kutluyor, selamlar gönderiyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.