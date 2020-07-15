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15 Tem 2020 - 14:51- Dünya G: 15 Tem 2020 - 14:55

Asansördeki 1 kişi 71 kişiye virüs bulaştırdı!

Çin'de asansöre binen korona virüs hastası bir kişi, 71 kişiye virüs bulaştırdı.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin’deki araştırmacılar, semptom göstermeyen Koronavirüs taşıyıcısının bir asansöre binmesi sonucu 71 kişiye virüs bulaştığını düşünüyor. 19 Mart’ta, bölgedeki son vakanın kayda geçmesinden sekiz gün sonra ABD’den Çin’in Heilongjiang ilindeki evine dönen kişinin semptom göstermediği, testinin de negatif çıktığı, fakat buna rağmen kendini evinde karantinaya almak istemesi sonucu virüsün daha fazla kişiye bulaşmadığı belirtildi.

AYNI ASANSÖRÜ KULLANDI

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar adlı bilimsel dergisinde yer alan makaleye göre virüsü taşıyan kadın, evine giderken kullandığı asansöre tek başına bindi. Ondan bir süre sonra da alt komşusu aynı asansör kullandı. Komşuyu evinde ziyaret eden annesi ve erkek arkadaşı 29 Mart’ta bir partiye katıldı. 2 Nisan’da, o partiye katılmış biri felç geçirerek hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi yapılmamış bu kişiye 6 Nisan’a kadar iki oğlu baktı. O tarihte başka bir hastaneye gönderildiler.

Sonradan korona virüs testi yapılması ve sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede baba ve iki çocuğunun ilk hastanede 28, ikinci hastanede de 20 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

15 Tem 2020 - 14:51 - Dünya

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