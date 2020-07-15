Güneş ışığının vücuda 6 faydası

"Havaların ısınmasıyla kendimizi deniz kenarlarına veya yeşilliğin içine atıyoruz. Soğuk havaları atlattığımız şu günlerde gün ışığının değerini bir kez daha anlıyoruz. Gün ışığının içimizi ısıtmasının yanında bir sürü getirisi de var. İşte gün ışığının 6 faydası..."

1- Enerjinizi yükseltir

Gri havalar içimizi kasvet doldurur ve uykumuzu getirir ama güneşli günlerde herkes enerjik olur. Daha çok gezmek, daha çok eğlenmek isteriz. Bunun sebebi ise gün ışığının beynimizin kimyasal uyumunu kolaylaştırması.

2- Kemiklerin gelişimini destekler

D vitaminin kemik sağlığına iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Kemik ağrılarınızda, kırıklarda hasarlı bölgeyi güneşlendirmeniz yeterli. Hem ağrılarınız azalacak hem de kemikleriniz güçlenecektir.

3- İçimizi ısıtır

Güneş içimizi ısıtıyor cümlesini kullanmayanınız yoktur. Güneş ışınları organlarınızın dolaşımını hızlandırır. Bu nedenle güneşlenirken vücudumuz rahatlar.

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4- Kanser savaşçısı

Her şeyin fazlası zarardır. Aşırı güneş ışığında kalmak beyin kanaması gibi hastalıklara yol açar. Fakat kararında gün ışığına maruz kalmak meme ve prostat kanserini engeller.

5- Tansiyonu dengeler

Güneş ışınları kan basıncını düzenleyerek kalp rahatsızlıklarının oluşumunu engeller. Gün ışığının felç gibi hastalıklara da iyi geldiği araştırmalar sonucunda ortaya konuldu.

6- İdeal vücut için

Araştırmalar, güneş ışığından doğru şekilde yararlanan kişilerin, ideal vücut kitle endeksine sahip olma olasılığının arttığını ortaya koydu.