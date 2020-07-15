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15 Tem 2020 - 15:07- Eğitim G: 15 Tem 2020 - 15:13

Akıllı telefonları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz!

Cep telefonları hayatımızın değişmez bir parçası. Bu cihazları doğru kullanarak bizlere vereceği hasarı minimuma indirmek mümkün. Telefon kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
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Her gün birçoğumuz günün ortalama 2-4 saatini başımız öne eğik şekilde mail, mesaj ya da sosyal medya trafiğinde geçiriyoruz.

Yani boyun omurlarımıza yılda 700 ila 1400 saat ek stres yüklüyoruz. Lise öğrencilerinde ise bu süre yaklaşık 5000 saati buluyor.

Acıbadem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, başta cep telefonu olmak üzere mobil cihazların kullanımı ve düşük ergonomiye bağlı olarak bel, boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarının görülme sıklığının arttığına dikkat çekiyor ve bunun çözüm yollarını anlatıyor. Telefon kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Cep telefonunu daha düzgün kullanmak için bunları yapabilirsiniz

• Cep telefonunuzu kullanırken başınızı eğmek yerine telefonunuzu kaldırın.

• Ekranı okurken telefonunuzu çene hizası veya biraz altına gelecek şekilde konumlandırın. Telefonunuzu kucağınızda veya göğüs yüksekliğinin altında tutmaktan kaçının.

• Mesaj, mail yazarken başparmağa alternatif diğer parmaklarınızı da kullanmaya çalışın. Telefonu tek elle kullanmak yerine mümkün olduğunca düz bir yüzeye koyun ya da bir elle telefonu tutarken diğer elle yazmaya çalışın.

• Başparmağınızla yazarken parmağınızı bükmek yerine parmak içiyle yazmaya gayret edin.

Bileklerin düz olmasına dikkat edin

• Bileklerinizi mümkün olduğunca rahat ve düz tutun.

• Cihazlarınızı kullanırken bilekleriniz ve parmaklarınızdaki gerginliğini en aza indirin. Mümkün olduğunca dik bir şekilde durun.

• Boyunda düzleşme ve omuz başında içe dönüklüğe sebep olmasından dolayı aşağıya uzun süreli bakmaktan sakının.

• Akıllı cihazınızı boynunuzun rotasyon da denilen dönmesine sebep olacak bir yere koymayın.

Sesli mesajları kullanın

• Mesajlarınızı mümkün olduğunca kısa tutun ya da ses tanıma yazılımlarını kullanın. Fazla tuş vuruşu daha fazla bilek-parmak yorgunluğuna neden olacaktır.

• Dokunmatik ekranlı telefonlarda mesajlaşırken, telefonunuzu dikey bir konumda kullanın. Bu, yazarken tuşa basmak için baş parmağınızın ulaşması gereken alan miktarını azaltacaktır.

• Uzun süreli çalışmalar için cep telefonu veya tablet kullanmayın.

• Yazma sürenizi 10-15 dakikaya sınırlayın. Her 15 dakikada en az 2-3 dakika küçük molalar verin. Telefonunuzu sessize alarak bu küçük molaların kesintiye uğramasını engelleyin.

15 Tem 2020 - 15:07 - Eğitim

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