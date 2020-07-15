Beren Saat: Vatan haini ve terörist ilan edildim

Beren Saat, YouTube’da yayınlanan Ayşegül Doğan Soruyor programının konuğu oldu. Sosyal medya üzerine konuşan Beren Saat, birkaç yıl önce attığı bir tweet nedeniyle vatan haini ve terörist ilan edildiğini bu yüzden çok incindiğini söyledi.

“NEFRET SÖYLEMLERİNİ VE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ”

Beren Saat, şunları söyledi: “Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce Meclis’te yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım”

“VATAN HAİNİ VE TERÖRİST İLAN EDİLDİM”

“Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir.”