Öztürk: Ayağımızdaki prangayı çözdük

KTO Başkanı Recep Öztürk yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde, Körfez Ticaret Odası olarak demokrasi kültürüne ve birlikte yaşama iradesine her zamankinden daha çok sahip çıkma kararlığımızı sürdürürken ülkemizin demokrasisine ve geleceğine olan umut ve inancımızı koruyoruz. Ülkemiz 15 Temmuz'da en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vererek demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese göstermiştir”

“ŞİMDİ KOŞMA ZAMANI”

“15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı olduğunu düşünüyoruz. Ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin huzurunu ve refahını tehdit eden menfur darbe girişimine karşı hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz’’ dedi.