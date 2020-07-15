Öztürk: Ayağımızdaki prangayı çözdük

KTO Başkanı Recep Öztürk yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde, Körfez Ticaret Odası olarak demokrasi kültürüne ve birlikte yaşama iradesine her zamankinden daha çok sahip çıkma kararlığımızı sürdürürken ülkemizin demokrasisine ve geleceğine olan umut ve inancımızı koruyoruz. Ülkemiz 15 Temmuz'da en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vererek demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese göstermiştir”
“ŞİMDİ KOŞMA ZAMANI”
“15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı olduğunu düşünüyoruz. Ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin huzurunu ve refahını tehdit eden menfur darbe girişimine karşı hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.