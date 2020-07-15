Yavuz: Din eğitiminin önündeki engelleri kaldırmalıyız

Hain darbe girişiminin dördüncü seneyi devriyesinde Kocaeli Valiliği tarafından Bağçeşme Polis Şehitliği’nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma programı gerçekleştirildi. Programa Vali Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Başsavcı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Belediye Başkanvekili Nurettin Bulut, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İl Müdürleri, Gazi Muharipler Derneği Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, CHP İl Başkanvekili İsmet İşeri, CHP Başkan Yardımcısı Batuhan Bayındır, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan ve şehit aileleri katıldı.

“DEVLETİ İŞGAL ETMEK İSTEYEN DİN KİSVESİNE BÜRÜNMÜŞ”

Şehitlikte dua okunmasının ardından protokol mezarlara karanfil bıraktı. Karanfil töreni sonrasında Kur’an-ı Kerim tilavetine geçildi. Vali Yavuz şehitlikte yaptığı açıklamada, “ Devletine ve milletine düşman ve işgal etmek isteyen, din kisvesi altına bürünmüş, medeniyetimizin ne kadar imkanınvarsa istismar etmiş, hain bir girişime karşı aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu küresel işgale ve darbe girişimine karşı çıkmış ve göğsünü mermilere siper etmiştir. Bu aslında iktidar mücadelesi olmayıp devletin ve aziz milletimin bin yıldır sürdürdüğü mücadeleden caydırmak ve bu ülkeyi küreselcilere teslim etmek amacıyla yola çıkılmış bir işgal hareketidir” dedi.

“BİR KEZ DAHA İSTİSMAR ORTAYA ÇIKMASIN”

“Din eğitimini devlet eliyle yapmaya devam etmeliyiz” diyen Yavuz, “Bu olayın sürekli iktidar mücadelesi olarak algılatan ve anlatanlar aslında darbecilerle bir ölçüde işbirliği yapanlardır. Hedefimiz, aziz Türk Milleti’nin hür ve bağımsız yaşamasıdır. Dolayısıyla 15 Temmuz'u böyle okumak gerekir. 15 Temmuz'da da söylediğim gibi aziz milletimiz bayrağımıza, özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Bugün de bu şuurla buradayız. Aziz Türk Milleti’nin her bir ferdini kucaklıyoruz. İyi anlatamamışsak tekrar anlatacağız. Hiç kimsenin aklını kiraya vermesine izin vermemeliyiz. Din eğitimi önündeki bütün engelleri kaldırmalıyız. Din eğitimini devlet eliyle yapmaya devam etmeliyiz. Her bir vatandaşımız dinini öğrenmeli ki bir kez daha böyle istismarlar ortaya çıkmasın. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDİYORUZ”

Yavuz son olarak, “O gece sokakları dolduran, vücuttaki yaraları onur abidesi olarak taşıyan kıymetli gazilerimize de bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz. Aziz milletimizin her ferdini kucaklıyoruz. Küresel vesayet odakları ellerini ülkemizden çeksin. Bu ülkeyi dünyada yarışan şanlı bir devlet haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.