“15 Temmuz, Batı’nın ipi ile kuyuya inilmeyeceğini gösterdi”

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Halıcı, “15 Temmuz kalkışmasında adı geçen isimler hala ABD tarafından himaye edilmektedirler ve iade edilmemektedirler. Gayet net bir şekilde görülüyor ki, 15 Temmuz kalkışmasını da 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi müdahaleleri planlayan merkezler organize etmişlerdir” dedi.

“BATI’YA BAĞLILIK SONLANDIRILMALIDIR”

Devamında Halıcı, “15 Temmuz kalkışmasında ABD’nin, AB’nin ve İsrail’in tavrı çok açık bir şekilde göstermiştir ki Batı’nın ipi ile kuyuya inilmez. Yine aynı şekilde sırf Batılı ülkeler istiyor diye komşu ve kardeş İslam ülkeleriyle uzaklaşmamıza yol açacak politikalar izlenemez. Bu ülkede toplumun refahı ve güvenliği için Batı’ya olan bağımlılık süreci mutlaka sonlandırılmalıdır. Bu vesileyle bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm askerlerimize, tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileriz. Allah, milletimize bir daha böyle bir karanlık gece yaşatmasın” şeklinde konuştu.