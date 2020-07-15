Öztel: Kurban komisyonu tedbir aldı

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, kurban komisyonu ve kurban hizmetleri hakkında dün bazı açıklamalar yaptı. Müftü Öztel, “İlçemizde kurban hizmetlerinin dini, sağlık, hijyen ve pandemi kurallarına uygun iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için Kaymakam Cengiz Karabulut’un başkanlığında üç kez toplanan kurban komisyonu, her türlü tedbiri alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram süresince maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede riayet ederek korona virüsü ile mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.