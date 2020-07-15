Seymen: Milletimiz var oldukça bayrağımız yere düşmeyecek

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Seymen, “Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılan en kalleşçe saldırı olan 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi, ülkemizin tarihinde asla unutulmayacak kara bir lekedir. FETÖ terör örgütünün organize ettiği kanlı saldırı Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin güçlü iradesiyle ortadan kaldırılmış, milletimiz kadın erkek yaşlı genç darbecilerin karşısına çıkmış onların tanklarına, uçaklarına, tüfeklerine karşı çelik zırhlı yüreğini koymuştur” dedi.
“DİK DURUP DİKLEŞMEDEN”
“Milletimizin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, tüm dünyaya ders olmuştur” diyen Seymen, “Türk milleti dünyaya Türkiye’nin tek millet, tek bayrak, tek vatan olduğunu göstermiştir. Hain darbe teşebbüsü gecesi, AKP Gölcük İlçe Teşkilatı diğer tüm teşkilatlarımızda olduğu gibi hemşehrilerimizle bir araya gelerek ilçemizde de dik durup dikleşmeden vatanına sahip çıkmıştır. Şu bilinmelidir ki; bu aziz millet var oldukça, şanlı bayrağımız yere düşmeyecek, ezanlarımız susturulamayacaktır” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.