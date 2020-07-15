Türel: 15 Temmuz’un siyasi ayağı araştırılmalıydı

Saadet Partisi Gebze İlçe yönetim kurulu toplantısını, İlçe Başkanı Mustafa Türel başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Türel, “Üzülerek ifade etmeliyiz ki; bu kalkışma öncesi yapılan büyük hatalar, ehliyet ve liyakate gereken özen gösterilmeyerek, devlet kadrolarının bir gruba teslim edilmesi, milletimizin 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kalmasının esas sebebidir” şeklinde konuştu.

“SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARILMADI”

Türel, “Bu süreçten sonra atılması gereken en önemli adım, hain darbe girişiminin siyasi ayağının bir an evvel ortaya çıkarılması olmalıydı. Ancak, anlam veremediğimiz bir şekilde 15 Temmuz’un siyasi ayağı bugüne kadar hiç araştırılmadı. Buna mukabil, darbe girişiminde etkili olma ihtimali bile olmayan öğrenci, öğretmen, memur gibi toplum kesimlerinin üzerine gidildi ve ciddi mağduriyetler ortaya çıktı” dedi.

“MİLLETİMİZE VURULMAK İSTENEN PRANGA”

“15 Temmuz'u anmak ve anlamak tören ve kutlamalarla geçiştirilebilecek bir hadise değildir” diyen Türel, “15 Temmuz'da aziz milletimiz kendisine vurulmak istenen prangaları asla kabul etmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Milletimize bu kara geceyi yaşatanları, hain darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, o gece şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı.