Sezer: 15 Temmuz milletimizin kahramanlık destanıdır

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin bağımsızlık ve demokrasimizi hedef alan, FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümündeyiz. Tarihi günün yıl dönümünde, millet olarak vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

“EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİÇİMDE”

Sezer, “Günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de vatansever milletimiz, bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını, emsali görülmemiş bir biçimde ispatlamıştır. Uzun yıllar boyunca sinsice planlar kurarak devletimizin her kademesinde kümeleşen, darbe teşebbüsünde bulunan teröristler vatansever milletimiz karşısında boyun eğmek zorunda kalmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ebediyete irtihal eden 251 şehidimiz başta olmak üzere; ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını feda eden tüm kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.