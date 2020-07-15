İSU, Gebze’de 441 milyon lira yatırım yaptı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Gebze ilçesinde yapılan yatırımlar ve son dönemlerde yaşanan arızalar sonucu oluşan su kesintileri ile ilgili olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004-2020 yılları arasında Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira değerinde gölet, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları, dere ıslahları gerçekleştirdiklerini söyledi.
BAŞKANLAR TOPLANTIDA
Bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, basın mensupları ile İSU yöneticileri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.