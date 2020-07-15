İSU, Gebze’de 441 milyon lira yatırım yaptı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Gebze ilçesinde yapılan yatırımlar ve son dönemlerde yaşanan arızalar sonucu oluşan su kesintileri ile ilgili olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004-2020 yılları arasında Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira değerinde gölet, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları, dere ıslahları gerçekleştirdiklerini söyledi.

BAŞKANLAR TOPLANTIDA

Bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, basın mensupları ile İSU yöneticileri katıldı.