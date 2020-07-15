15 Temmuz şehitleri Karamürsel’de anıldı

Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Cumhuriyet Baş Savcısı Kemal Özcan, Belediye Başkanı İsmail Yıldım, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler tarafından tüm şehitlere temsilen, 1992 yılında Hakkari’de teröristler tarafından şehit edilen Hakan Kurt’un kabri ziyaret edilerek ilçe müftülüğünce Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi.

Karamürsel Kaymakamlığı ve Karamürsel Belediyesince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için Merkez Çarşı Camisi’nde mevlid-i şerif okundu. Mevlit sanal ortamdan olarak canlı olarak belediye tarafından verildi.