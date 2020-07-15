Bayramda bazı illere sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, toplumda yüzde 20 civarında olduğu tahmin edilen grubun kurallara uymaması nedeniyle korona virüsle mücadelede istenilen sonuçlara ulaşılamıyor. Bu durum karşısında, yaklaşan Kurban Bayramı’nda bazı illere sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

"İSTANBUL’DA EN AZ YÜZDE 15-20 BEKLİYORDU ANCAK..."

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte yaptığı ve 153 bin kişiyi kapsayan antikor testlerinde, bağışıklık oranı beklenenin çok altında çıkmıştı.

Uzmanlar, özellikle İstanbul’da bu oranı en az yüzde 15-20 bekliyordu ancak bu ildeki bağışıklık oranı yüzde 3 civarında kaldı. Toplum bağışıklığından söz edilebilmesi için daha önce hastalığı geçirenlerin oranının en az yüzde 50-60 civarında olması gerekiyor. Elde edilen bu sonuçlarla, toplum bağışıklığının söz konusu olmayacağı belirtilirken, korona virüs açısından en fazla risk barındıran meslek grubu olan sağlık personelinde bile bağışıklık oranının yüzde 4 civarında olduğu tespit edildi.

BAYRAMDA GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLANDIRILABİLİR

Kurban Bayramı’nda bazı illere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ise vaka yoğunluğu 25 Temmuz’a kadar takip edildikten sonra karar verilecek. Bilim Kurulunun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu’daki bazı il, ilçe ve beldelere bayramda giriş-çıkışın sınırlandırılabileceğine yönelik görüşler dile getiriliyor.

SON 15 GÜNLÜK VAKA ARTIŞ HIZINA BAKILACAK

Kısıtlama kararı alınırken, o ilin nüfus yoğunluğuna, bayram nedeniyle o ile girişlerin mi yoksa çıkışların mı artacağına ve ildeki son 15 günlük vaka artış hızına bakılarak karar verilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’e yönelik bir kısıtlamaya gidilmeyeceği, ancak son günlerde en yüksek vaka artışının yaşandığı Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illere yönelik bazı sınırlamaların gelebileceği tartışılıyor.

15 AĞUSTOS'A DİKKAT ÇEKİLİYOR

Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde, Kurban Bayramı’nda yaşanacak hareketliliğin korona virüs vakalarına yansımasının ise 15 Ağustos’tan itibaren alınacağı, bu tarihten sonra vakalar beklenmedik şekilde artarsa okulların açılmasının ertelenmesi dâhil yeni bazı tedbirlerin gündeme gelebileceği görüşü öne çıktı.