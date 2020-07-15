Milli İrade Meydanı’nda sandalyeli sosyal mesafe

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinlik öncesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sandalyeler konulurken, sandalyeler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Gelen vatandaşların alana alınmadan önce ateşleri ölçülürken, maske kullanımına da dikkat edildi. Öte yandan yoğun güvenlik önleminin aldığı program için başlama saati 20.00 olarak duyruldu