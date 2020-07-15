İYİ Partililer teşkilatlarla geldi, yer sorunu çıktı

FETÖ/PDY terör örgütünün başarısız darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinlik öncesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sandalyeler konulurken, sandalyeler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Gelen vatandaşların alana alınmadan önce ateşleri ölçülürken, maske kullanımına da dikkat edildi.
YILDIZ BÜYÜKAKIN’A BİLDİRDİ
İYİ Parti’nin protokol için hazırlanan alana İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte girmesi karışıklığa neden oldu. Sadece İl Başkanları için ayrılan alana Yıldız teşkilat ile birlikte girince yer ayrılmadığı için kısa süreli sorun yaşandı. Sorunu İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iletirken; Büyükakın’ın talimatıyla ilçe başkanları için protokolde yer hazırlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.