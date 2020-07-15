Büyükakın: O günleri unutturmamak boynumuzun borcu

FETÖ/PDY terör örgütünün başarısız darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinlik öncesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sandalyeler konulurken, sandalyeler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Gelen vatandaşların alana alınmadan önce ateşleri ölçülürken, maske kullanımına da dikkat edildi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, AKP MKYK Üyesi ve AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti ilçe başkanları, CHP İl Başkanvekili İsmet İşeri ve il yöneticileri, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Garnizon Komutanı Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 15 Temmuz’da şehit olan Derinceli Polis Memuru Serdar Gökbayrak’ın eşi ve annesi katılım sağladı.

YILDIZ BÜYÜKAKIN’A BİLDİRDİ

İYİ Parti’nin protokol için hazırlanan alana İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte girmesi karışıklığa neden oldu. Sadece İl Başkanları için ayrılan alana Yıldız teşkilat ile birlikte girince yer ayrılmadığı için kısa süreli sorun yaşandı. Sorunu İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iletirken; Büyükakın’ın talimatıyla ilçe başkanları için protokolde yer hazırlandı.

“CANLARINI FEDA ETTİLER”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından Büyükakın, “Bu gece yine tek yürek olduk tıpkı bundan 4 yıl önce olduğu gibi. Milletimiz, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek oldu ve vatan, millet nöbetime durdu. O güne unutturmamak, bu memlekete yapılmak isteneni bir daha hatırlatmak, gelecek nesillere anlatmak, onlara o gece olanları unutturmamak boynumuzun borcudur. Bu milletin kahraman evlatları o gün içeriden iş birlikçilerle, dışarıdan oyun kurucularla bu memleketin başına örülmek istenen çoraba iman dolu göğüslerini siper ederek canlarını feda ederek karşı durdular” dedi.

“MİLLETİN CANINA KAST ETTİLER”

“Bu milleti teslim alamayacaklar” diyen Büyükakın, “Dedelerinin, babalarının, analarının tekrar ettiği gibi onlar da aynı ruhla bu duruşu tekrar ettiler. Bu milletin yüreğinde bu iman oldukça, bu bağımsızlık aşkı kaybolmadıkça, gaza ruhu devam ettikçe asla ve asla, ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti teslim alamayacaklar; bağımsızlığından edemeyecekler. Bu memleketi parçalayamayacaklar. Bin yıllık davamızı durduramayacaklar. Arkasında çok derin ilişkilerin olduğu oyunlar kurdular; devletin kurumlarını milletin evlatlarını ele geçirmeye çalıştılar. O gün geldiğinde bu milletin canına kastettiler. Bu milletin kahraman evlatları karşı koydu. Bu milletin evlatları bu ruhu sürdürdüğü sürece asla ve asla bayrağımız göklerden inmeyecek. Nerede plan yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bu gece bir kez daha beraber olmaya geldik. Aziz milletimiz aynı şekilde bu tür vakalar karşısında duracaktır” ifadelerinde bulundu.