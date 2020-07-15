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15 Tem 2020 - 22:24- Gündem G: 15 Tem 2020 - 22:33

15 Temmuz Kocaeli’de unutturulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılım yoğun olurken, Vali Seddar Yavuz konuşmasında, “Uyanık olmalıyız, birbirimizi sevmeliyiz” dedi.
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FETÖ/PDY terör örgütünün başarısız darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sandalyeler konulurken, sandalyeler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Gelen vatandaşların alana alınmadan önce ateşleri ölçülürken, maske kullanımına da dikkat edildi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Garnizon Komutanı Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve eşi Asuman Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan,  AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanları, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti ilçe başkanları, CHP İl Başkanvekili İsmet İşeri ve il yöneticileri, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, ilçe kaymakamları, İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 15 Temmuz’da şehit olan Derinceli Polis Memuru Serdar Gökbayrak’ın eşi ve annesi ve STK temsilcileri katılım sağladı. Milletvekillerinin ise Ankara’da düzenlenen programa katıldıkları öğrenildi.

YILDIZ BÜYÜKAKIN’A BİLDİRDİ

İYİ Parti’nin protokol için hazırlanan alana İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte girmesi karışıklığa neden oldu. Sadece İl Başkanları için ayrılan alana Yıldız, teşkilat ile birlikte girince yer ayrılmadığı için kısa süreli sorun yaşandı. Sorunu İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iletirken; Büyükakın’ın talimatıyla ilçe başkanları için protokolde yer hazırlandı.

“CANLARINI FEDA ETTİLER”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından Büyükakın, “Bu gece yine tek yürek olduk tıpkı bundan 4 yıl önce olduğu gibi. Milletimiz, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek oldu ve vatan, millet nöbetime durdu. O güne unutturmamak, bu memlekete yapılmak isteneni bir daha hatırlatmak, gelecek nesillere anlatmak, onlara o gece olanları unutturmamak boynumuzun borcudur. Bu milletin kahraman evlatları o gün içeriden iş birlikçilerle, dışarıdan oyun kurucularla bu memleketin başına örülmek istenen çoraba iman dolu göğüslerini siper ederek canlarını feda ederek karşı durdular” dedi.

“MİLLETİN CANINA KAST ETTİLER”

“Bu milleti teslim alamayacaklar” diyen Büyükakın, “Dedelerinin, babalarının, analarının tekrar ettiği gibi onlar da aynı ruhla bu duruşu tekrar ettiler. Bu milletin yüreğinde bu iman oldukça, bu bağımsızlık aşkı kaybolmadıkça, gaza ruhu devam ettikçe asla ve asla, ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti teslim alamayacaklar; bağımsızlığından edemeyecekler. Bu memleketi parçalayamayacaklar. Bin yıllık davamızı durduramayacaklar. Arkasında çok derin ilişkilerin olduğu oyunlar kurdular; devletin kurumlarını milletin evlatlarını ele geçirmeye çalıştılar. O gün geldiğinde bu milletin canına kastettiler. Bu milletin kahraman evlatları karşı koydu. Bu milletin evlatları bu ruhu sürdürdüğü sürece asla ve asla bayrağımız göklerden inmeyecek. Nerede plan yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bu gece bir kez daha beraber olmaya geldik. Aziz milletimiz aynı şekilde bu tür vakalar karşısında duracaktır” ifadelerinde bulundu.

“BU RUH TEKRAR AYAKLANDI

Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Seddar Yavuz, “Bu lanetli günü unutturmamak, zinde tutmak için huzurlarınızdayız. Bu kutlu millet bu yolculuğuna asırlarca aralıksız devam etmiştir. Bu kutlu yolculuğu elbette hazmedemeyenler çeşitli yol ve yöntemlerle hilelere başvurarak tarihin her döneminde aziz milletimize saldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin özellikle son 20 yılda sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Dünyayla yarışan bir Türkiye olmuştur. Bu gelişim bizden rahatsız olanları daha fazla huzursuz etmiş ve milletimize saldırmayı arttırmıştır. Bu millet dün de, bugün de, yarın da aynı millettir.  Tam da 15 Temmuz gecesi bu bahsettiğim ruh tekrar ayaklandı. Bu alçaklara geçit vermediniz” dedi.

“DİNDAR AİLELERİ BAŞKA YOLLARA YÖNLENDİRDİ”

“Uyanık olmalıyız” diyen Yavuz, “Bu devlete sahip çıkacak bizim her bir bireyimiz var. Biz bir ve beraberiz. Bir tek sevdamız var ay yıldızlı al bayrağımız. Bir tek sevdamız var Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan milletimizi sokaklara davet ettiğinde milletimiz sokağa çıkmış, bu hainlere derslerini vermiştir. Çocuklarımıza gerçek dinini öğretelim. 28 Şubat olmasaydı, 15 Temmuz olmazdı. 28 Şubat’taki süreç dini eğitimin önünü kapatmış; dindar ailelerin çocuklarını başka yollara yönlendirmiştir. Derdimiz var. Çünkü 15 milyon insanı gözümüzün önünde katlettiler. Uyanık olmalıyız, birbirimizi sevmeliyiz. Düşünce farklarımızı ötelemeli, kucaklaşmalıyız. 83 milyon aynı vatanın evladıyız. 15 Temmuz’un bize öğrettiği en önemli şey birlik ve kardeşlik olmalıdır” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Sinan Cihan katılımcılara dua ettirdi. Özel öğrenciler tarafından Vali Yavuz’a sancak teslimi yapıldı.

Özgün Erbulan-Doğanay Yılmaz

 

 

 

15 Tem 2020 - 22:24 - Gündem

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