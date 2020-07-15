Şehitler anılırken AKP üye için stant açtı

FETÖ/PDY terör örgütünün başarısız darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sandalyeler konulurken, sandalyeler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Gelen vatandaşların alana alınmadan önce ateşleri ölçülürken, maske kullanımına da dikkat edildi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Garnizon Komutanı Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve eşi Asuman Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanları, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti ilçe başkanları, CHP İl Başkanvekili İsmet İşeri ve il yöneticileri, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, ilçe kaymakamları, İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 15 Temmuz’da şehit olan Derinceli Polis Memuru Serdar Gökbayrak’ın eşi ve annesi ve STK temsilcileri katılım sağladı. Milletvekillerinin ise Ankara’da düzenlenen programa katıldıkları öğrenildi.

STANT KURDULAR

Şehitlerin anıldığı programda AKP Gençlik Kolları tarafından üye toplamak amacıyla kurulan stand tepki çekti. Böyle bir programda yapılan bu çalışma konusunda henüz açıklama yapılmadı.